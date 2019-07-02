2019-07-02T04:49:10+03:00
Общество

Сосо Павлиашвили вступился за Нино Катамадзе

Артист подчеркнул, что не поступил бы, как его коллега, но попросил не осуждать певицу
Юлия ДИВЕЕВА
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Певец Сосо ПавлиашвилиПевец Сосо ПавлиашвилиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Певец и композитор Сосо Павлиашвили прокомментировал заявление грузинской артистки Нино Катамадзе об отказе выступать в будущем в России.

“Я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию”, - казал музыкант в интервью "Вечерней Москве".

Павлиашвили подчеркнул, что сам не поступил бы так, но Катамадзе принимает сама свои решения. Он также выразил Мнение. что словам, проявление эмоций в подобной ситуации не является хорошим решением.

"Кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение", - подчеркнул певец.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz". Грузинские активисты раскритиковали ее за это. Певица сообщила в фейсбук, что отказывается выступать в РФ в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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