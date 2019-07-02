2019-07-02T07:16:51+03:00
Общество

Погода в Москве на 2 июля 2019 года: тепло, но облачно, возможны дожди и 24 градуса тепла

Синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды в Москве на 2 июля 2019 года
Мария ИГНАТЬЕВА
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Погода в Москве на 2 июля 2019 года: тепло, но облачно, возможны дождиПогода в Москве на 2 июля 2019 года: тепло, но облачно, возможны дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 2 июля 2019 года. Синоптики рассказали о том, что во вторник в столице будем переменна облачность. Не исключают специалисты и кратковременные дожди.

При этом ветер будет относительно сильным 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

На сайте метеорологического центра уточняется, что в целом погода в Москве остается теплой. Днем столбики термометра будут находиться в пределах 22..24 градусов. Ночью же температура опускается не ниже 12..14 градусов. Атмосферное давление держится в районе 738миллиметров ртутного столба.

В целом в столице будет довольно комфортный месяц. Корреспондент «КП» поговорил с синоптиками и узнал, каким будет июль 2019 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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