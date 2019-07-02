Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО в Казахстане

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-02T10:11:18+03:00

На кадрах видно, как объект взмывает в небо, оставляя за собой шлейф из огня и густого дыма [видео]

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны опубликовало видео с успешного проведения испытаний новой ракеты системы ПРО. Воздушно-космические силы России успешно запустили ее в небо с полигона Сары-Шаган, который находится в Казахстане. На кадрах видно, как установку сначала привезли на место запуска. В момент, когда ракета взмыла, разрезая воздух, за ней потянулся шлейф из густого дыма и огня.

- Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью, - рассказывал ранее представитель командования войск ПВО и ПРО ВКС полковник Павел Кузьмин.

Напомним, что система противоракетной обороны, стоящая на вооружении Воздушно -космических сил России, предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717866" frameborder="0"></iframe> Испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.

ИСТОЧНИК KP.RU