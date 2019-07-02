Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО в Казахстане
Министерство обороны опубликовало видео с успешного проведения испытаний новой ракеты системы ПРО. Воздушно-космические силы России успешно запустили ее в небо с полигона Сары-Шаган, который находится в Казахстане. На кадрах видно, как установку сначала привезли на место запуска. В момент, когда ракета взмыла, разрезая воздух, за ней потянулся шлейф из густого дыма и огня.
- Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью, - рассказывал ранее представитель командования войск ПВО и ПРО ВКС полковник Павел Кузьмин.
Напомним, что система противоракетной обороны, стоящая на вооружении Воздушно -космических сил России, предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.
ИСТОЧНИК KP.RU