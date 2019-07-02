Грузия подсчитывает убытки из-за запрета авиасообщения с Россией

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-02T11:15:52+03:00

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Запреты летать из России в Грузию, как прогнозировали эксперты, серьезно отразятся на экономике туристической страны. Грузинские предприниматели с введением ограничений заявляли, что серьезно потеряют в деньгах. Сейчас и местные представители власти задумались об ущербе для экономики. Напомним, что турпоток сократится примерно на 1 миллион отдыхающих.

- В 2018 году Грузию посетили 1,4 миллионов туристов из России. В том же году поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 миллиарда лари. В 2019 году мы ожидали 1,7 миллионов туристов и 2,5 миллиарда лари. Таким образом, по нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 млн туристов из России и потеряем до 2 миллиарда лари, - сказала Мариам Квривишвили, глава Национальной администрации туризма в интервью местному телеканалу.

Сейчас туриндустрия Грузии ищет способы минимизировать ущерб. К примеру, они задумываются о привлечении путешественников из США и Европы. Они уже запустили рекламные ролики на ведущих западных телеканалах.

Напомним, что такая ситуация возникла из-за конфликта, который случился 20 июня в Тбилиси во время Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Сергей Гаврилов, представитель российской делегации, занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиции, после чего в городе начались акции протеста; в ходе разгона митингов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU