Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-02T12:36:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше половины россиян (56,3%) после выхода на пенсию планируют продолжить работать. Такие данные были предоставлены Рострудом, опрос проведен впервые после изменения пенсионного возраста в стране. В 2015 году аналогичное желание высказывали чуть больше трети россиян (37%).

Однако, почти 70% опрошенных уверены, что данное решение будет зависеть от работодателя. Как показывает существующая практика, последни е не особо стремятся трудоустраивать тех, кто перешагнул пенсионный рубеж.

Большинство опрошенных делают ставку на государственные предприятия, там рассчитывают трудиться 34,5% респондентов, и только 7,4% предпочли бы частную компанию. 15,8% россиян на пенсии мечтают запустить свой бизнес-проект, а 23,2% — работать из дома, пятая часть (19,1%) — заниматься чем-то другим.

Среди тех, кто планируют продолжить работу после выхода на пенсию, 25 процентов респондентов хотят заниматься менее сложным трудом или уйти на неполный рабочий день. А 27,6% намерены получить дополнительное образование, которое даст возможность работать удаленно, пишет газета "Известия".

Пенсионная реформа была проведена в 2019 году, возраст выхода на пенсию для женщин увеличили до 60 лет, а для мужчин до 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU