СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-02T13:34:55+03:00

Пожизненно осужденный член банды GTA получил еще 20 лет за попытку побега Фото: Александр БОЙКО

Официальный представитель СК РФ заявила, что Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии в суде

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Московский областной суд приговорил к 20 годам колонии особого режима ранее пожизненно осужденного члена "банды GTA" Хазратхона Додохонова за попытку побега и посягательства на жизнь сотрудников полиции.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что именно выживший Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии в суде. Также мужчина во время следствия пытался преуменьшить свою роль в совершенном преступлении. Он утверждал, что другие соучастники склонили его к совершению преступления и симулировал психическое расстройство, но результаты экспертизы подтвердили его полную вменяемость.

- Признать Додохонова виновным… по совокупности преступлений... назначить ему наказание в виде 20 лет колонии особого режима, - огласил решение судья, сообщает "РИА-Новости".

Светлана Петренко также подчеркнула, что Додохонов сам принимал активное участие в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров.

Напомним, в августе 2017 года пятеро участников "банды GTA" в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров. Преступники повалили их на пол и начали душить. После того, как конвоиры потеряли сознание, участники преступной группировки освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии. В это время они находились в зале суда и охраняли подсудимых по другому уголовному делу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что главарь «банды ГТА» платил тысячу рублей за жертву на дороге, а краденые украшения раздавал женам подельников.

Вынесен приговор банде GTA.Четверых членов преступной группировки приговорили к пожизненному заключению. Еще один фигурант дела получил 20 лет колонии

ИСТОЧНИК KP.RU