2019-07-02T13:34:02+03:00
Общество

Россия увеличила число безвизовых для въезда стран до 116

За последние десять лет цифра выросла вдвое
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия увеличила число безвизовых для въезда стран до 116Россия увеличила число безвизовых для въезда стран до 116Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В 2009 году жители России могли посетить 60 стран, при этом оформлять визу для этого было не нужно благодаря безвизовому режиму. В этом году их количество увеличилось до 116. К такому выводу пришли аналитики Henley&Partners после составления индекса паспортов.

Согласно списку, Россия занимает далеко не лидирующие позиции. Больше всех стран могут посещать жители Японии - 189. На втором месте сразу три страны: Германия, Финляндия и Южная Корея. Они идут с отставанием всего в две страны. На третьей позиции Дания, Италия и Люксембург, они тоже уступили две страны. Россия расположилась на 51 месте.

Однако все модет измениться уже в этом году. “КП” раньше писала, что Москва предложила Токио полностью отказаться от виз. При этом руководство России рассчитывает, что диалог на эту тему может иметь продолжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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