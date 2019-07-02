В Москве построят 24 новых моста

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-02T14:16:39+03:00

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До 2023 года столичные власти планируют увеличить количество автомобильных и пешеходных мостов в разных районах города. На эту программу выделят порядка 30 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- В Москве находится 35 действующих мостов, в ближайшие годы построим ещё 24 моста, - сказал глава Стройкомплекса столицы. - В основном это переправы через Москву-реку, а также небольшие мосты через Яузу, Сходню. Часть из них будет в составе хорд и отдельных дорог.

По его словам, 15 таких сооружений сегодня проектируются, остальные - в проработке. При проектировании мостов создаются такие маршруты, чтобы они соединили не только автомобильные магистрали, но и рельсовые линии.

- Чаще всего москвичи ездят по городу на внеуличном рельсовом транспорте - на метро и по железной дороге, поэтому необходимо подвозить пассажиров к этим станциям, - пояснил Марат Хуснуллин. - Один из важных и сложнейших новых мостов - на северном дублере Кутузовского проспекта в "Сити". Мы увязываем его с набережными, пешеходными подходами, а также строительством соседнего железнодорожного моста для Московских центральных диаметров. Этот проект сейчас готовится.

Кроме того, около каждого моста заранее планируют удобные маршруты для велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU