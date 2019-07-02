ОПЕК+ одобрила продление сделки по ограничению добычи нефти

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-02T13:58:56+03:00

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что представители ОПЕК+ согласовали продление договоренности по сокращению добычи нефти.

- Девять месяцев уже согласовано, - подчеркнул аль- Фалих.

.Ранее продление согласовали на министерской конференции стран-членов организации.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств (ОПЕК+) договорились об ограничении добычи нефти. Сделка начала действовать с 2017-го и с тех пор периодически продлевалась, сообщает "РИА-Новости".

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Россия выступает наблюдателем.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России выросла добыча нефти и газа. Крупнейшие компании отчитались перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU