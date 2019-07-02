Аналитики: запрет России на полеты в Грузию плохо скажется на экономике страны

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-02T15:34:11+03:00

Эксперты полагают, что это приведет к увеличению дефицита в бюджета

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Прекращение полетов между Россией и Грузией, по мнению экспертов, плохо скажется на экономике страны, так как это повлияет на внешнее финансирование. К такому мнению пришли аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings.

Туристическая отрасль Грузии играет важную роль в структуре экономики страны. Доля туризма в ВВП за последние годы в стране достигла 7,5%. При этом, в 2018 году на него пришлось порядка 70 % общего экспорта услуг. Важно понимать, что это помогало сокращать дефицит бюджета страны, который, к слову, увеличивался. Запрет на перевозки лишь пошатнет эту тенденцию.

Грузинские власти уже начали подсчитывать возможные убытки, вызванные запретом перелетов, и как следствие сокращением числа туристов из России. По их предположениям, к концу года страна не досчитает 2 миллиардов лари.

Эта такая ситуация возникла из-за конфликта, который случился 20 июня в Тбилиси во время Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Представитель России буквально сел не в то кресло, что вызвало недовольство оппозиции. После этого в городе начались акции протеста; в ходе разгона митингов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU