Пилот объяснил из-за чего Чехия ограничивала полеты российских авиакомпаний

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-02T14:52:03+03:00

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Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник объяснил почему Чехия приняла решение приостановить полеты некоторых российских авиакомпаний. Официально, чешская сторона неудовлетворена условиями транссибирских маршрутов.

- Этот вопрос давно назревал. Комиссары от ИКАО заявили, что мы не обеспечиваем безопасность пролёта воздушных судов, над многими трассами нет постоянного радиолокационного контроля. От Братска, Усть-Илимска, от Красноярска — по тысяче, по 800 километров куски без связи. Побаиваются, случится что с двигателем и приткнуться не где, внизу тайга. К тому же часто военные приближаются, - комментирует ИА «НСН» .

Летчик отметил, что даже открытое для движения в России воздушное пространство не соответствует европейским требованиям по безопасности. Именно совокупность этих показателей привела к ограничению.

Ранее Министерство транспорта Чехии заявило, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в стране. Сторонам удастся договориться.

Все случившееся никак не связано с политикой. Зампред Палаты депутатов парламента Войтех Филип заявил, что речь идет только об экономических вопросах.

ИСТОЧНИК KP.RU