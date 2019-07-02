2019-07-02T15:59:37+03:00
Общество

ВЦИОМ: Рейтинг оппозиции в Москве не более 6%

На выборах в Мосгордуму провластные кандидаты опережают оппозиционных с существенным отрывом
Ксения БОГДАНОВА
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовал предпочтения москвичей на выборах в Московскую городскую Думу. Согласно опросам, 29% жителей столицы готовы проголосовать за провластного кандидата. Отдать свой голос за кандидата от оппозиции выразили готовность только 6%.

- Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата - 29%, за представителя парламентской партий — около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%, - сообщается в исследовании.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице 8 сентября 2019 года. То, что на улицах города уже начался сбор подписей за кандидатов, согласно исследованию ВЦИОМ, заметили 28% москвичей. При этом поставить свою подпись за кого-либо из выдвиженцев пока готовы только 7% жителей мегаполиса.

Гораздо позитивнее москвичи ответили на вопросы по поводу положения дел в столице: 69% опрошенных жителей Москвы отметили, что они довольны ситуацией в своем районе. Более половины респондентов (51%) уверены, что их район за последние полтора-два года стал более комфортным (только 14% заметили снижение уровня комфорта, 32% не увидели перемен).

Большинство избирателей пока не определились, за кого конкретно из кандидатов они отдадут свои голоса на выборах в Мосгордуму. Вместе с тем, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на избирательные участки собираются прийти 44% избирателей, еще 29% пока не решили.

- Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать — около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами, - отмечают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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