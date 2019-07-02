2019-07-02T15:32:38+03:00
Политика

Правительство разрешит полицейским объявлять предостережения

В кабмине отметили, что данная мера является профилактической
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Правительство разрешит полицейским объявлять предостереженияПравительство разрешит полицейским объявлять предостереженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские полицейские могут получить право объявлять официальные предостережения о недопустимости определенных действий гражданам, совершающим антиобщественные действия. В кабмине надеются, что данная мера позволит с большей эффективностью предупреждать правонарушения.

С помощью вносимого в статью федерального закона «О полиции» проекта планируется не столько увеличить полномочия органов правопорядка, сколько уточнить их правовой инструментарий для профилактической деятельности.

"Законопроектом предлагается наделить полицию правом объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости определенных действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в опубликованном на сайте Правительства РФ сообщении.

В каком формате будут возможны выносимые гражданам предостережения и какие действия будут считаться недопустимым, в формулировке законопроекта не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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