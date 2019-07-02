Маргарита Симоньян на украинском попросила Зеленского освободить Вышинского

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-02T15:11:13+03:00

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян через социальную сеть обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее коллегу Кирилла Вышинского. Причем сделала она это на украинском языке.

- Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это, - цитирует Маргариту Симоньян RT.

Напомним, что Вышинский до ареста был руководителем РИА Новости Украина. Его взяли под стражу 15 мая прошлого года. Журналиста обвинили в государственной измене. Сам Вышинский называет обвинения против него надуманными.

Возлагала надежды на президента и Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России. Об этом она говорила этой весной. Однако никаких подвижек с тех пор не было.

Напомним, что Вышинский до ареста был руководителем РИА Новости Украина. Его взяли под стражу 15 мая прошлого года. Журналиста обвинили в государственной измене. Сам Вышинский называет обвинения против него надуманными.

ИСТОЧНИК KP.RU