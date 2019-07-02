2019-07-02T15:25:51+03:00
Звезды

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Билеты на шоу все еще в продаже
Григорий ЛЕОРДА
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Афиша будущего концерта все еще "висит" на сайте исполнительницы.Афиша будущего концерта все еще "висит" на сайте исполнительницы.
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Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине. Обида на россиян заставила написать ее гневный пост в социальной сети. Правда волна критики или какие-то иные силы побудили артистку удалить его. Но интернет помнит все.

Теперь выясняется, что слова ее пока расходятся с делом. Ближайшее выступление в России у Катамадзе назначено на 27 марта 2020 года. Площадка - московский "Крокус сити". Поклонники все еще могут купить билеты. По словам одного из организаторов - главы концертного отдела Vegas City Hall Анастасии Васильевой, певица не отменяла свою программу "All Colors" с оркестром, сообщает "Говорит Москва".

Более того, информация о предстоящем концерте все еще "висит" на официальном сайте Катамадзе. Все как положено: афиша, описание, ссылка на сайт с билетами.

Нино Катамадзе отказалась выступать в России.Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе заявила, что ее выступление 22 июня стало последним в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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