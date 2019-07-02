2019-07-02T15:32:44+03:00
Общество

В Америке самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салоне

Четырех стюардесс с борта выносили на носилках
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В Америке самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салонеВ Америке самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салонеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Америке самолет, вылетевший из Атлантик-Сити в Тампу, экстренно вернулся обратно. Причина не поломка или другая неисправность. Дело в том, что в салоне воздушного судна стоял зловонный запах. Из-за этого пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

После приземления четырех стюардесс вынесли на носилках. В самой авиакомпании заявили, что это лишь меры предосторожности. Пассажиры о недомоганиях не сообщали.

- Никто из пассажиров не сообщил о каких-либо травмах, и сейчас мы работаем над тем, чтобы доставить их в пункт назначения. В качестве мер предосторожности медицинский персонал обследует бортпроводников. Мы приносим извинения за неудобства, - процитировали представителя авиакомпании Fox News.

Что именно издавало неприятный запах не сообщается. При этом для авиакомпании это не первый случай, когда самолет возвращается в аэропорт из-за вони в салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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