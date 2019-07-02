2019-07-02T15:49:30+03:00
Политика

"Пророссийский реванш": Порошенко прокомментировал идею сделать русский язык региональным в Донбассе

У бывшего президента Украины начался очередной приступ "антироссийской истерии"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экс-президент Украины Петр Порошенко.Экс-президент Украины Петр Порошенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 июля глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил о том, что русский язык, наряду с украинским, может стать официальным в ДНР и ЛНР. При этом, украинский останется единственным государственным языком. Однако это возможно сделать только, если республики войдут в состав Украины.

Эск-президент страны Петр Порошенко достаточно резко высказался относительно этого заявления.

- События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию... Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины, - заявил он у себя в соцсетях.

Также Порошенко отметил, что главная цель Украины - вступление в НАТО и ЕС. Именно для этого его партия создала "фундаментальный документ" - Евроатлантическую хартию. Этот документ предусматривает определенные обязательства, которые должна выполнить Украина для вступления в НАТО. По мнению Порошенко, только членство в ЕС и НАТО сможет привести Украину к миру, безопасности и благосостоянию.

Подобные резкие высказывания Порошенко нередко подвергались справедливой критике и осуждению. Так, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди говорила о том, что Порошенко запомнится всем своей "антироссийской истерией".

- Каждого следующего президента Украины, не уважающего своего главного соседа - Россию, будет ожидать подобная незавидная политическая судьба, - отмечала Ковитиди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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