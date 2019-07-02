2019-07-02T15:46:21+03:00
Общество

В Москве появится площадь Загреба, а в столице Хорватии - проспект Москвы

Власти российской столицы уже дали устное согласие
Елена ШАЯХОВА
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В Москве одну из площадей планируют именовать названием хорватской столицы.В Москве одну из площадей планируют именовать названием хорватской столицы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве одну из площадей планируют именовать названием хорватской столицы, а в Хорватии, в свою очередь, власти планируют открыть проспект Москвы. Мэр Загреба Милан Бандич помогал московскому правительству в установке трех памятников: Гагарину, Пушкину и Есенину в популярных местах Москвы. Власти города в качестве благодарности Милану Бандичу пообещали дать имя Загреба одной из площадей города.

Московская мэрия уже дала устное согласие. Власти столицы подготовят официальное обращение в посольство Хорватии в РФ для того, чтобы получить разрешение на открытие площади Загреба в Москве. Об этом ТАСС рассказал посол России в Хорватии Анвар Азимов.

Как сообщает Азимов, Милан Бандич готов открыть в Загребе проспект Москвы. По словам посла официальных обращений не потребуется. Мэр Загреба отлично относится к российской столице и делает многое, чтобы увековечить имена россиян в Хорватии.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что в Греции именем Юрия Гагарина назовут парк на Крите, а в честь других российских космонавтов посадят оливковые деревья. Традицию хотят сделать ежегодной: слетал в космос получил "свое" дерево на греческом острове. В 2016 году в парке уже установили бюст первого космонавта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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