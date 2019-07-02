2019-07-02T16:09:49+03:00
Политика

Медведев предложил уголовно наказывать за срыв нацпроектов

По его словам, манипуляции рынком нацпроектов приносят чуть ли не миллиардные убытки
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Глава кабмина выдвинул инициативу наказывать в полной мере недобросовестных участников конкурсаГлава кабмина выдвинул инициативу наказывать в полной мере недобросовестных участников конкурсаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за умышленный срыв и манипулирование проводимых для реализации национальных проектов торгов, а также за манипуляции над соответствующим рынком.

Глава кабмина выдвинул инициативу наказывать в полной мере недобросовестных участников конкурса, искусственно занижающих цены рынка, либо тех, кто не собирался заключить договор, однако подал заявку и этим провалил конкурс, заставив проводить его повторно, а соответственно и подорвал все сроки остальным его участникам.

«Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или сформулировать новые — и административные, может быть, и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки», — передает ТАСС слова Медведева на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Премьер-министр добавил, что понимает возможные проблемы с доказуемостью вины людей, срывающих торги, но «это уже вопрос правоохранительных органов и суда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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