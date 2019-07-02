Назвала причина массового увольнения сотрудников ПАО «Ильюшин»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-02T16:22:36+03:00

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Сразу несколько ключевых руководителей решили покинуть ПАО «Ильюшин». Заявления об уходе написали ряд топ-менеджеров и работников предприятия. Среди тех, кто расторгает трудовой договор заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также руководство, которое непосредственно отвечает за проекты Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

В пресс-службе компании подтвердили, что начались кадровые перестановки. Все происходящее назвали оптимизацией управления. То есть, планируется сократить количество уровней руководства, в связи с этим ряд менеджеров и представителей административного аппарата увольняются.

На авиационном предприятии заверили, что работа над новыми самолетами не будет остановлена, все конструкторские команды сохранены, пишет ФАН.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в марте 2019 года состоялся первый полет новейшего российского транспортного самолета Ил-112В. Полет проходил в течение 45 минут, самолет сопровождался пассажирским Ил-114, оснащенным как самолет-лаборатория.

В этом же году авиационный комплекс имени Ильюшина приступил к научно-исследовательским работам по созданию перспективного военного транспортника.

ИСТОЧНИК KP.RU