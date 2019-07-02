Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-02T16:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 июля, 14 моряков-подводников погибли во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Судно принадлежит Военно-морскому флоту России.

Инцидент произошел в российских территориальных водах. Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморска. О случившимся сообщает Министерство обороны РФ, пишет "Интерфакс".

"В ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что судно предназначалось "для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России". Очаг возгорания на данный момент ликвидирован. Военные подчеркивают, что победить огонь удалось "благодаря самоотверженным действиям команды".

Минобороны устанавливает причины случившегося. Расследованием руководит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

ИСТОЧНИК KP.RU