2019-07-02T16:53:44+03:00
Происшествия

Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков

ЧП случилось в российских территориальных водах
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments30
Фото Лев Федосеев/ТАССФото Лев Федосеев/ТАСС
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 июля, 14 моряков-подводников погибли во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Судно принадлежит Военно-морскому флоту России.

Инцидент произошел в российских территориальных водах. Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморска. О случившимся сообщает Министерство обороны РФ, пишет "Интерфакс".

"В ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что судно предназначалось "для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России". Очаг возгорания на данный момент ликвидирован. Военные подчеркивают, что победить огонь удалось "благодаря самоотверженным действиям команды".

Минобороны устанавливает причины случившегося. Расследованием руководит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Аэрофлот" договорился о выполнении рейсов Москва-Прага на 3 июля
В Финляндии на соревнованиях утонул российский депутат
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В России удвоились продажи фитнес-браслетов и «умных» часов
Владимир Путин раздал указания после Прямой линии
Начальник Рижского вокзала едва не лишился должности из-за выходки Пугачевой
Назвала причина массового увольнения сотрудников ПАО «Ильюшин»
Медведев предложил уголовно наказывать за срыв нацпроектов
Роспотребнадзор предложил "клеймить" минеральную воду для борьбы с подделками
В России появится ГОСТ для светофоров
ФАС изучит, как в России "сочиняют" цену на мясо
"Пророссийский реванш": Порошенко прокомментировал идею сделать русский язык региональным в Донбассе
В Москве появится площадь Загреба, а в столице Хорватии - проспект Москвы