В Финляндии на соревнованиях утонул российский депутат

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-02T17:43:06+03:00

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В Финляндии на озере Вясияри погиб россиянин. 43-летний Виталий Дерягин трудился депутатом Елабужского городского совета и в соседнюю страну прибыл для участия в мероприятиях по триатлону.

Мужчина был мастером спорта и никогда не жаловался на здоровье. Что произошло на этот раз, теперь разбирается финская полиция. Не исключено, что соревнования были организованы с нарушениями.

Параллельно с работой народного избранника Дерягин совмещал работу в компании «Эссен Продакшн АГ», где был генеральным директором. В фирме поясняют, что погибший много раз участвовал в различных лыжных забегах, спортивных велогонках, несколько раз покорял Эльбрус, пишет Ридус.

Ранее финские власти выдали Америке подозреваемую в преступлениях россиянку. Мира Тэрада еще в декабре была задержана властями Финляндии. В США ее обвиняли в обмывании денег и нарушении законодательства по борьбе с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU