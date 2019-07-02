"Аэрофлот" договорился о выполнении рейсов Москва-Прага на 3 июля
Сообщение об ограничении авиасообщения с Чехией теперь сняты. "Аэрофлот" обещает выполнить все полеты, запланированные на среду, 3 июля.
"В соответствии с решением авиационных властей Российской Федерации и Чешской Республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля Аэрофлот выполнит все рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва в рамках ранее утвержденного расписания", - говорится в сообщении компании.
Напомним, запрет был попыткой чешских властей защитить интересы своих авиакомпаний, летающих в Россию либо над нашей территорией в Азию. Через несколько часов после запрета полеты российским авиакомпаниям вновь разрешили,но временно – до 7 июля. Дальше все будет зависеть от того, договорятся ли чиновники двух стран. Сайт kp.ru писал о том, что делать пассажирам в этой ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU