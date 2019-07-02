2019-07-02T17:44:21+03:00
В мире

"Аэрофлот" договорился о выполнении рейсов Москва-Прага на 3 июля

Туда- обратно самолеты компании полетят пять раз
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
"Аэрофлот" выполнит пять рейсов туда-обратно."Аэрофлот" выполнит пять рейсов туда-обратно.
Изменить размер текста:

Сообщение об ограничении авиасообщения с Чехией теперь сняты. "Аэрофлот" обещает выполнить все полеты, запланированные на среду, 3 июля.

"В соответствии с решением авиационных властей Российской Федерации и Чешской Республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля Аэрофлот выполнит все рейсы по маршруту МоскваПрага — Москва в рамках ранее утвержденного расписания", - говорится в сообщении компании.

Напомним, запрет был попыткой чешских властей защитить интересы своих авиакомпаний, летающих в Россию либо над нашей территорией в Азию. Через несколько часов после запрета полеты российским авиакомпаниям вновь разрешили,но временно – до 7 июля. Дальше все будет зависеть от того, договорятся ли чиновники двух стран. Сайт kp.ru писал о том, что делать пассажирам в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Финляндии на соревнованиях утонул российский депутат
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В России удвоились продажи фитнес-браслетов и «умных» часов
Владимир Путин раздал указания после Прямой линии
Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
Начальник Рижского вокзала едва не лишился должности из-за выходки Пугачевой
Назвала причина массового увольнения сотрудников ПАО «Ильюшин»
Медведев предложил уголовно наказывать за срыв нацпроектов
Роспотребнадзор предложил "клеймить" минеральную воду для борьбы с подделками
В России появится ГОСТ для светофоров
ФАС изучит, как в России "сочиняют" цену на мясо
"Пророссийский реванш": Порошенко прокомментировал идею сделать русский язык региональным в Донбассе
В Москве появится площадь Загреба, а в столице Хорватии - проспект Москвы