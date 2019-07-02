2019-07-02T17:56:26+03:00
Происшествия

В Украине прикрыли ячейку наркомафии: у злоумышленников нашли 400 кг кокаина

Силовики Незалежной изъяли товара на 60 миллионов долларов
Григорий ЛЕОРДА
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Полицейские похвастались уловом перед журналистами.Полицейские похвастались уловом перед журналистами.
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Украинская полиция разоблачила деятельность международного синдиката. Им удалось вычислить поставщиков дури из Латинской Америки в Западную Европу. Среди задержанных граждане Украины, Нидерландов, Великобритании и России.

"Изъято 400 килограммов кокаина, чистота которого по заключению составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 миллионов долларов США”, - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, пишет "Информатор".

Кнезев добавил, что на днях на территорию страны прилетели и другие участники синдиката. Под подозрением сейчас находятся десять граждан. Шесть из них уже заключены под стражу решением суда. Среди них организатор украинского сегмента и его помощник родом из России. Наркотики будут уничтожены после завершения следствия и суда, уточнил Князев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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