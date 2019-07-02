СК России возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов в Донецке

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-02T18:37:03+03:00

Все точки над i в деле поставит СК России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие намерено изучить не хотели ли украинские военные помешать объективному освещению событий в районе

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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками гражданских лиц и российских журналистов. Следователи усмотрели в событии признаки применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Речь идет об инциденте, который случился во вторник, 2 июня. Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел в поселке Александровка, где снимала последствия ночных и утренних событий.

"В рамках уголовного дела следователям предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе. Военнослужащие ВСУ [...], отдающие такие заведомо преступные приказы, своими действиями систематически нарушают нормы международного гуманитарного права и ранее достигнутые договоренности о прекращении огня", - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU