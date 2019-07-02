2019-07-02T18:37:03+03:00
Происшествия

СК России возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов в Донецке

Следствие намерено изучить не хотели ли украинские военные помешать объективному освещению событий в районе
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все точки над i в деле поставит СК России.Все точки над i в деле поставит СК России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками гражданских лиц и российских журналистов. Следователи усмотрели в событии признаки применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Речь идет об инциденте, который случился во вторник, 2 июня. Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел в поселке Александровка, где снимала последствия ночных и утренних событий.

"В рамках уголовного дела следователям предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе. Военнослужащие ВСУ [...], отдающие такие заведомо преступные приказы, своими действиями систематически нарушают нормы международного гуманитарного права и ранее достигнутые договоренности о прекращении огня", - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ
Google Карты научились отслеживать загруженность общественного транспорта
В ДТП на западе Грузии пострадали 14 военных
CК России: по факту гибели моряков-подводников проводится проверка
Голикова заявила о "катастрофической убыли населения России"
Принц Уильям вышел без охраны к поклонникам погибшей принцессы Дианы
Источник: спасшиеся при трагедии в Баренцевом море подводники предотвратили гибель аппарата
В Украине прикрыли ячейку наркомафии: у злоумышленников нашли 400 кг кокаина
"Аэрофлот" договорился о выполнении рейсов Москва-Прага на 3 июля
В Финляндии на соревнованиях утонул российский депутат
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В России удвоились продажи фитнес-браслетов и «умных» часов
Владимир Путин раздал указания после Прямой линии
Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
РЖД опровергла увольнение начальника Рижского вокзала
Назвала причина массового увольнения сотрудников ПАО «Ильюшин»
Медведев предложил уголовно наказывать за срыв нацпроектов
Роспотребнадзор предложил "клеймить" минеральную воду для борьбы с подделками
В России появится ГОСТ для светофоров
ФАС изучит, как в России "сочиняют" цену на мясо
"Пророссийский реванш": Порошенко прокомментировал идею сделать русский язык региональным в Донбассе
В Москве появится площадь Загреба, а в столице Хорватии - проспект Москвы