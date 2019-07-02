СК России возбудил уголовное дело после обстрела российских журналистов в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками гражданских лиц и российских журналистов. Следователи усмотрели в событии признаки применения запрещенных средств и методов ведения войны.
Речь идет об инциденте, который случился во вторник, 2 июня. Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел в поселке Александровка, где снимала последствия ночных и утренних событий.
"В рамках уголовного дела следователям предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе. Военнослужащие ВСУ [...], отдающие такие заведомо преступные приказы, своими действиями систематически нарушают нормы международного гуманитарного права и ранее достигнутые договоренности о прекращении огня", - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU