CК России: по факту гибели моряков-подводников проводится проверка

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-02T18:48:03+03:00

В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Фото Лев Федосеев/ТАСС

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По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. Ей займутся сотрудники военно-следственного управления СК России.

- По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - уточнили в СК России.

По сообщениям Минобороны речь идет о гибели 14 российских подводников, которые 1 июня погибли на глубоководном аппарате из-за пожара.

- Это случилось в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, - заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что моряки занимались оценкой глубины водных объектов с помощью специального оборудования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли на пожаре.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU