CК России: по факту гибели моряков-подводников проводится проверка
По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. Ей займутся сотрудники военно-следственного управления СК России.
- По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - уточнили в СК России.
По сообщениям Минобороны речь идет о гибели 14 российских подводников, которые 1 июня погибли на глубоководном аппарате из-за пожара.
- Это случилось в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, - заявили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что моряки занимались оценкой глубины водных объектов с помощью специального оборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU