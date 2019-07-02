Google Карты научились отслеживать загруженность общественного транспорта

СЕГОДНЯ 18:56 2019-07-02T18:56:18+03:00

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Google добавил в свои "Карты" две новые функции, позволяющие узнать время, оставшееся до прибытия вашего автобуса и спрогнозировать степень его загруженности.

Согласно аналитике Google Карт, в Москве чаще всего задерживаются автобусы, которые следуют по маршрутам 874 (в среднем, почти на 16 минут), 508 (больше 11 минут) и 531 (чуть больше 7 минут). В Барселоне (Испания) самое большое среднее опоздание чуть больше 4 минут, а вот в Сан Паулу (Бразилия) один из маршрутов ждут, в среднем, больше 19 минут.

Перед тем, как садиться на автобус со своими соседями по остановке, вы сможете оценить каждый из возможных вариантов выбора машины, увидев степень загруженности того или иного маршрута. Новая функция "Google Карт" пока доступна только в 3-х городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Так по данным разработанного американским IT-гигантом приложения, самыми загруженными маршрутами в столице можно назвать 882,проходящий неподалеку от метро Теплый стан, примерно то же направление и у 144 маршрута. Замыкает тройку лидеров самых забитых автобусов Москвы маршрут 760, на нем вы сможете доехать от центра Москвы до съезда на МКАД с Ярославского шоссе.

Но ни один из них не попал даже в десятку самых загруженных линий общественного транспорта в мире. В отличии от столицы Аргентины, города Буэнос Айрес, и Бразильского города Сан Паулу, каждый из которых занял в топ-10 по 3 позиции сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU