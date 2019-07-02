2019-07-02T18:57:17+03:00
Экономика

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ

В республике на реализацию национальных проектов до 2024 года будет направлено более 77,1 млрд рублей
Ирина СУХАНОВА
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Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев 2 июля принял участие в в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Совещание с российскими регионами в режиме конференц-связи провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава Правительства напомнил о необходимости ускорить работы по реализации национальных проектов и более эффективно осваивать выделяемые на них средства. По словам Дмитрия Медведева, в 2019 году на осуществление комплексного плана модернизации инфраструктуры и реализацию 12 нацпроектов было заложено свыше 1,7 триллиона рублей. Однако к третьей декаде июня кассовой исполнение в целом по России приблизилось к одной трети.

- Деньги до регионов, которые на этот год предусмотрены, доведены в значительной мере, что-то ещё доводится, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Регионы работают достаточно активно. Тем не менее, обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона. Все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее.

По итогам совещания Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил Кабинету Министров республики усилить контроль и неукоснительно соблюдать сроки освоения средств, выделенных на реализацию нацпроектов в регионе. Чувашская Республика участвует в реализации мероприятий 52 федеральных проектов, которые реализуются в рамках 11 нацпроектов. До 2024 года из всех источников финансирования на их реализацию планируется привлечь около 77,1 млрд. рублей. Треть из этой суммы (27,3%) будет направлена на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», более 22,1% - на проект «Демография», более 15% - на проект «Образование», 11,9% – на проект «Здравоохранение». Из консолидированного бюджета Чувашской республики в 2019 году на реализацию региональных проектов будет направлено 9,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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