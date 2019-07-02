Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-02T20:16:57+03:00

ВЦИОМ выяснил, за кого из кандидатов в депутаты москвичи готовы проголосовать 8 сентября 2019 года

Изменить размер текста: A A

Только 6% москвичей готовы отдать свои голоса за кандидатов от оппозиции на выборах депутатов в Московскую городскую думу, в то время как за провластных кандидатов собираются проголосовать 29 % жителей столицы. Такие результаты были получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса жителей Москвы.

- Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата - 29%, за представителя парламентской партий — около 18%, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу – 6%, - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Большинство опрошенных (44%) сообщили, что планируют пойти на выборы 8 сентября. Еще 29% респондентов ответили, что пока не решили, посетят ли они в этот день избирательный участок.

- Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать - около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, еще 12% выбирают между несколькими кандидатами, - собщается в исследовании.

Ответили горожане и на вопросы ВЦИОМ о том, каким образом им удобнее всего получать информацию о кандидатах и предстоящих выборах. Большая часть опрошенных (38%) читают новостные сайты в Интернете, 19% предпочитают узнавать предвыборные новости из буклетов и листовок, которые им раскладывают в почтовые ящики. В числе других источников информации москвичи назвали ролики на YouTube (17), окружную и районную печатную прессу (16%), а также соцсети (16).

Напомним, выборы в Мосгордуму 8 сентября пройдут в 45 округах столицы. Впервые в Москве будет проведен эксперимент с электронным голосованием: отдать голоса за своего кандидата удаленно через Интернет смогут жители трех московских округов - Северного, Бибирево и Лианозово.

ИСТОЧНИК KP.RU