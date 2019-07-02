Российский миллиардер в день рождения арендовал телешоу "Форт Боярд"

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-02T20:41:31+03:00

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Некий иностранный бизнесмен арендовал французское телешоу "Форт Боярд". Так человек захотел отметить свой день рождения.

Устроителем торжества стал российский металлургический миллиардер, пишет газета Parisien. Так он встречал свой полувековой юбилей. Известно, что имениннику предоставили не только площадку, но и весь технический персонал шоу "Форт Боярд".

Для гостей и виновника торжества приготовили и провили 30 испытаний. Сумма стоимости аренды замка и сопутствующих забав не уточняется.

СПРАВКА "КП"

Форт Боярд — популярное приключенческое телешоу. Программа вышла в эфир на французском телеканале Antenne 2 летом 1990 года. Это телеигра участники которой проходят различные физические и интеллектуальные испытания. Главная цель игры - заполучить сокровища форта. Аналог этой программы снимали в России.

ИСТОЧНИК KP.RU