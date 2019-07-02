Минобороны опровергло сообщение о взрыве газа на глубоководном аппарате

2 Июль 23:59 2019-07-02T23:59:51+03:00

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Никакого взрыва не было на глубоководном научно-исследовательском аппарате, на котором погибли 14 российских моряков. Об этом сообщило Минобороны России.

Ранее агентство Reuters опубликовало новость со ссылкой на директора департамента ядерной безопасности Норвежского агентства радиационной и ядерной безопасности Пера Странда. По его словам, "российские власти сказали его агентству, что на аппарате произошел взрыв газа". После этого норвежские ученые "проверили уровень радиации и не обнаружили аномально высоких показателей в районе, где произошел пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате".

В Минобороны России подчеркнули, что не посылали подобных уведомлений в норвежское Агентство по ядерной опасности, передает ТАСС.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - уточнили в ведомстве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru трагедия произошла 1 июля в Баренцевом море. Из-за пожара в глубоководном аппарате погибли 14 человек. Все они отравились продуктами горения. Пожар начался в ходе проведения батиметрических измерений.

ИСТОЧНИК KP.RU