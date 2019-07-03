2019-07-03T00:11:52+03:00
Происшествия

В Москве на Ленинском проспекте двое мужчин получили ножевые ранения

Полиция задержала двух участников конфликта
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция начала проверку конфликта с поножовщинойПолиция начала проверку конфликта с поножовщинойФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ленинском проспекте в Москве двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

По предварительным данным, ЧП произошло в районе дома 37. Между несколькими гражданами возник конфликт, который завершился поножовщиной. Двое пострадали, еще двое задержаны полицией.

Правоохранительные органы начали проверку по факту. Причина конфликта устанавливается, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 24 июня на юге Москвы произошел конфликт между двумя водителями из-за места на парковке, в результате один человек получил ножевое ранение. На улице генерала Белова в Южном административном округе повздорили водитель автомобиля Ford и владелец машины Toyota. В итоге последний напал на своего оппонента с ножом и ранил 60-летнего мужчину ножом в ногу. Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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