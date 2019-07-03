2019-07-03T01:11:41+03:00
В мире

Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне

Преступники вскрыли сейф в номере, где хранились драгоценности на 100 тысяч евро
Юлия ДИВЕЕВА
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В отеле Барселоны обокрали королевскую семью КатараВ отеле Барселоны обокрали королевскую семью КатараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одном из лучших отелей Барселоны ограбили членов правящей семьи Катара. Злоумышленники взломали сейф в номере, где жильцы хранили ювелирные украшения и часы на сумму около 100 тысяч евро.

Как пишет газета La Vanguardia, кража произошла еще 29 июня. Издание отмечает, что номер королевской семьи был единственным пострадавшим от налетчиков. Злоумышленники проникли в апартаменты, взломав дверь, а затем вскрыли сейф. Полиция полагает, что они действовали по наводке и точно знали, что и где лежит.

Каталонская полиция начала расследование. За последние несколько недель в столице автономии произошло сразу несколько ограблений в отелях, в том числе нападение с применением огнестрельного оружия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года в Барселоне полиция задержала двух пожилых мужчин в возрасте 80 и 73 лет по подозрению в ограблении банков. "Старики-разбойники" входили в здания отделений банков, угрожая оружием, заставляли сотрудников отдать им содержимое сейфов, а потом связывали их.

С места преступления пенсионеры скрывались на общественном транспорте. Они успели ограбить два банка за два месяца, а их "навар" составил около 70 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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