Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Минска от фашистов

СЕГОДНЯ 02:06 2019-07-03T02:10:56+03:00

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Документы по одной из самых крупных наступательных операций Великой Отечественной войны - операции "Багратион" опубликованы в открытом доступе на сайте Министерства обороны России.

Бумаги из фондов Центрального архива рассказывают об освобождении Минска от фашистских захватчиков и обнародованы к 75-летию этого события. С рассекреченными историческими документами можно ознакомиться в мультимедийном разделе "Из Минска виделся Берлин". Они раскрывают малоизвестные эпизоды и рассказывают о героизме офицеров и бойцов Красной Армии.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования об освобождении МинскаФото: Минобороны РФ

Можно увидеть директиву, которая была издана 31 мая 1944 года Ставкой Верховного Главнокомандования. Согласно ей войска 2-го Белорусского фронта не позже 30 июня – 1 июля должны были форсировать реку Березина с дальнейшим развитием стремительного наступления в направлении Минска и не позже 7-8 июля овладеть городом.

Боевое донесение от 3 июля 1944 года начальнику Генштаба Красной Армии маршалу ВасилевскомуФото: Минобороны РФ

Опубликованы и другие документы о подготовке к проведению операции, уникальной арт-подготовки и массированных авиаударов по ключевым позициям войск противника. В том числе боевое донесение от 3 июля начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерала Александра Покровского, в котором начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому сообщили об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.

ИСТОЧНИК KP.RU