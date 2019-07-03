ГИБДД создаст рабочую группу для улучшения правил дорожного движения

СЕГОДНЯ 03:36 2019-07-03T03:36:10+03:00

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Госавтоинспекция создаст рабочую группу для детального анализа правил дорожного движения (ПДД) и их усовершенствования. Об этом сообщил глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По его словам, межведомственная рабочая группа "на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", - цитирует пресс-служба его слова на странице Госавтоинспекции в Instagram.

В апреле сайт kp.ru сообщал, что Госавтоинспекция России предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до трех тысяч рублей, а также ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 километров в час. Также могут лишить скидки 50% при оплате штрафов тех, кто часто превышает скорость.

Напомним, 3 июля в России отмечается день сотрудника Госавтоинспекции. "КП" собрала вспоминания знаменитостей о забавных случаях, произошедших с ними при общении с инспекторами ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU