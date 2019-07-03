США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-03T05:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты намерены ввести пошлины на некоторые виды стали, ввозимые в страну из Вьетнама в обход американских пошлин в отношении Южной Кореи и Тайваня. Об этом сообщило Министерство торговли США.

В ведомстве отметили, что размеры пошлин будут достигать 456%. Они коснуться коррозионно-устойчивой и холоднокатанной стали, которая производится в Южной Корее или Тайване. Оттуда ее отправляют на незначительную доработку во Вьетнам и экспортируют в Америку уже без повышенных пошлин.

Власти США приводят данные, согласно которым, в стране значительно вырос импорт стали из Вьетнама. Это произошло после введения пошлин на товары из Южной Кореи и Тайваня. Ввоз коррозионно-устойчивой стали из Вьетнама увеличился на 332%, а импорт холоднокатанной стали - на 916%.

Как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении протекционистского сбора на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% в марте 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU