В Ливии 40 человек погибли в результате удара по центру размещения мигрантов

СЕГОДНЯ 05:32 2019-07-03T05:32:10+03:00

Авиаудар был нанесен по центру размещения мигрантов в пригороде Триполи. Фото: REUTERS

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Не менее 40 человек погибли 2 июля в результате авиаудара по центру размещения мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения признанного ООН ливийского правительства Малек Мерсет

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая Халифой Хафтаром, разбомбила центр мигрантов в городе Таджура. Помимо жертв, еще около 80 человек получили ранения, передает агентство Associated Press.

В понедельник ЛНА предупредила, что начинает бомбардировки с воздуха целей в Триполи после неудавшейся попытки захвата столицы. Мирных жителей призвали не приближаться к военным объектам. Кроме того, в тот же день правящая на востоке Ливии Палата представителей, которая поддерживает Хафтара, объявила всеобщую мобилизацию.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои за Триполи между армией Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU