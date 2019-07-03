На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-03T05:53:45+03:00

Боевая машина была уничтожена летом 1943 года при прорыве немецкой обороны

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Поисковики нашли в Ростовской области на границе с Украиной советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны. Внутри обнаружили останки членов экипажа боевой машины.

По предварительной версии, танк был подбит летом 1943 года при прорыве немецкой обороны во время наступательной операции Южного фронта.

"Судя по обнаруженным частям, КВ-1 сначала подорвался на противотанковой мине и потерял ход. Экипаж пытался восстановить машину, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили беззащитный для ударов с воздуха танк", - цитирует "Российская газета" руководителя поискового объединения "Миус-Фронт" Андрея Кудрякова.

Скорее всего, машина входила в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва. Согласно архивным документам, 18 августа 1943 года бригада потеряла от ударов немецкой авиации и артиллерии 15 машин.

КВ-1 (в честь Климента Ворошилова) — тяжелый танк времен Великой Отечественной войны, вооруженный 76-миллиметровой пушкой. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года.

ИСТОЧНИК KP.RU