Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов России

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-03T06:51:44+03:00

При распределении госсредств министерство культуры будет учитывать три показателя

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Для эффективного распределения государственных средств в России необходимо составить рейтинг кинофикации регионов. Такое предложение озвучил министр культуры Владимир Мединский в ходе совещания по вопросам эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства в субъектах РФ.

Глава ведомства считает, что необходимо учитывать три показателя: – общая посещаемость; – выручка; – процент показов отечественных фильмов.

Мединский уточнил, что губернаторам регионов, занявших последние строчки рейтинга, будут направлены докладные с перечнем нарушений, передает Интерфакс.

"Если регион взял деньги, организуйте работу. Мы всегда призывали: ищите частных операторов или ответственных управленцев", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в рамках программы кинофикации малых городов России было модернизировано свыше 780 кинозалов, которые посетили почти 20 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU