Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-03T07:39:17+03:00

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В США скончался бизнесмен Ли Якокка. Этот человек считается создателем первого Ford Mustang. Ему было 94 года.

О смерти президента Ford и председателя правления Chrysler сообщил его родственник. Ли приписывают спасение Chrysler от банкротства еще в 1980-х годах. Но Америке он больше известен как "лицо автомобильной промышленности" так как снялся в серии телевизионных рекламных роликов для Chrysler, сообщает TMZ.

Ли родился в Италии, но позже перебрался с родителями в Америку. С 1946 года он работал инженером в Ford Motor Company. Через много лет, в 1970, он стал генеральным директором автомобильного гиганта. Генри Форд уволил Якокка в 1978 году. Через некоторое время Ли возглавил корпорацию Chrysler, которая была на грани банкротства. Ему удалось сохранить компанию. В этой должности он проработал до 1995 года.

Умер создатель Форд Мустанг Ли Якокка.a 1984 commercial for Chrysler with legendary chairman Lee Iacocca. Gotta love Mr. Lee!

ИСТОЧНИК KP.RU