2019-07-03T07:39:17+03:00
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Легендарный человек прошел путь от рядового инженера до генерального директора автомобильного гиганта
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Ли Якокка.Ли Якокка.
Изменить размер текста:

В США скончался бизнесмен Ли Якокка. Этот человек считается создателем первого Ford Mustang. Ему было 94 года.

О смерти президента Ford и председателя правления Chrysler сообщил его родственник. Ли приписывают спасение Chrysler от банкротства еще в 1980-х годах. Но Америке он больше известен как "лицо автомобильной промышленности" так как снялся в серии телевизионных рекламных роликов для Chrysler, сообщает TMZ.

Ли родился в Италии, но позже перебрался с родителями в Америку. С 1946 года он работал инженером в Ford Motor Company. Через много лет, в 1970, он стал генеральным директором автомобильного гиганта. Генри Форд уволил Якокка в 1978 году. Через некоторое время Ли возглавил корпорацию Chrysler, которая была на грани банкротства. Ему удалось сохранить компанию. В этой должности он проработал до 1995 года.

Умер создатель Форд Мустанг Ли Якокка.a 1984 commercial for Chrysler with legendary chairman Lee Iacocca. Gotta love Mr. Lee!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Японии эвакуируют три города из-за угрозы наводнений и оползней
Вице-премьер Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население
Зеленский поблагодарил Волкера за всё, что он делает для помощи Украине
Эксперты назвали города с самым высоким темпом роста зарплат
Трамп опечалился из-за запрета на графу "гражданство" в переписи населения
Умер Милтон Квон - аниматор киностудии Disney
При стрельбе в торговом центре Калифорнии пострадали четыре человека
Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов России
Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ливии 40 человек погибли в результате удара по центру размещения мигрантов
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
В пригороде Туниса прогремел взрыв
Канада не станет пускать жителей Донбасса с российскими паспортами
ГИБДД создаст рабочую группу для улучшения правил дорожного движения
Вице-президент США отменил выступление в штате Нью-Гэмпшир
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Минска от фашистов
На Украине Зеленского назвали "очередным Наполеоном"
Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне