2019-07-03T07:51:22+03:00
В мире

Трамп опечалился из-за запрета на графу "гражданство" в переписи населения

Верховный суд не удовлетворил президента из-за "недостаточных оснований"
Григорий ЛЕОРДА
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Дональд Трамп.Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп попросил два своих ведомства "сделать все" для того чтобы в переписи 2020 года появился вопрос о гражданстве. Ему самому это сделать не удалось из-за разногласий с Верховным судом. Он счел просьбу американского лидера не уместной.

"Очень печальное время для Америки, когда Верховный Суд Соединенных Штатов не разрешает включить вопрос “Является ли этот человек гражданином Соединенных Штатов?" в перепись 2020! Это продолжалось долгое время. Я обратился в Министерство торговли и Министерство юстиции [с просьбой] сделать все необходимое, чтобы довести этот жизненно важный вопрос и это очень важное дело до успешного завершения", - написал Трамп в социальной сети.

Противники идеи Трампа уверены, что вопрос о гражданстве может испортить статистику. Миллионы людей побояться признаться в отсутствии гражданства и не заполнят бланки, пишет The Hil.

ИСТОЧНИК KP.RU

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