2019-07-03T08:47:05+03:00
Общество

Вице-премьер Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население

По ее мнению, регионы намеренно занижают статистику о смертности
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments6
татьяна Голикова.татьяна Голикова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Региональные власти сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ДТП. Так области пытались показать "качественные показатели". Но после разбора полетов федеральными властями пришли другие данные.

"Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] - на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", - сказала вице-премьер на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".

Также Голикова рассказала о катастрофической убыли населения страны. По ее данным, за четыре месяца 2019 года умерли 149 тысяч человек, пишет ТАСС.

"Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала Голикова.

В апреле Голикова заявляла о том, что рост смертности зафиксирован сразу в 32 регионах. И, если на Северном Кавказе и в суровых Якутии и Тюменской области умирает меньше всего народу, то в средней полосе России дела плохи — в первую очередь в Псковской, Тверской, Новгородской областях, по 17 человек на каждую тысячу жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Японии эвакуируют три города из-за угрозы наводнений и оползней
Зеленский поблагодарил Волкера за всё, что он делает для помощи Украине
Эксперты назвали города с самым высоким темпом роста зарплат
Трамп опечалился из-за запрета на графу "гражданство" в переписи населения
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Умер Милтон Квон - аниматор киностудии Disney
При стрельбе в торговом центре Калифорнии пострадали четыре человека
Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов России
Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ливии 40 человек погибли в результате удара по центру размещения мигрантов
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
В пригороде Туниса прогремел взрыв
Канада не станет пускать жителей Донбасса с российскими паспортами
ГИБДД создаст рабочую группу для улучшения правил дорожного движения
Вице-президент США отменил выступление в штате Нью-Гэмпшир
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Минска от фашистов
На Украине Зеленского назвали "очередным Наполеоном"
Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне