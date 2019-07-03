Вице-премьер Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-03T08:47:05+03:00

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Региональные власти сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также ДТП. Так области пытались показать "качественные показатели". Но после разбора полетов федеральными властями пришли другие данные.

"Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] - на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", - сказала вице-премьер на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".

Также Голикова рассказала о катастрофической убыли населения страны. По ее данным, за четыре месяца 2019 года умерли 149 тысяч человек, пишет ТАСС.

"Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала Голикова.

В апреле Голикова заявляла о том, что рост смертности зафиксирован сразу в 32 регионах. И, если на Северном Кавказе и в суровых Якутии и Тюменской области умирает меньше всего народу, то в средней полосе России дела плохи — в первую очередь в Псковской, Тверской, Новгородской областях, по 17 человек на каждую тысячу жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU