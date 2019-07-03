2019-07-03T09:25:21+03:00
В мире

В сети появилось видео солнечного затмения

Природным явлением насладились жители Чили и Аргентины
Григорий ЛЕОРДА
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За происходящим с Земли наблюдали жители Южной Америки.За происходящим с Земли наблюдали жители Южной Америки.Фото: REUTERS
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В сети появились фотографии и видео полного солнечного затмения. Его накануне, 2 июля, наблюдали жители Южной Америки. Прежде всего граждане Чили и Аргентины.

Луна полностью закрыла солнце на четыре минуты. В это время тысячи людей и операторов на земле наблюдали за происходящим.

Затмение длилось 4 минуты. Фото: REUTERS

Затмение длилось 4 минуты.Фото: REUTERS

Американские обсерватории позаботились о жителях других регионов Земли. Они вели онлайн-трансляцию природного явления и даже записали видео. По уверению астрологов, событие может повлиять на вашу жизнь.

- Солнечное затмение 2 июля открывает коридор затмений, который закроется лунным затмением 17 июля. События, происходящие в этот период, включая неделю до и неделю после затмений, во многом будут судьбоносными и скажутся на дальнейшей жизни людей, - рассказала "КП" барнаульский астролог Вера Топчеева.

Солнечное затмение 2 июля 2019: онлайн-трансляция.В эти минуты вы можете полюбоваться полным солнечным затмением. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине. Оттуда мы и ведём свою онлайн-трансляцию. Максимальная фаза солнечного затмения произойдёт в 22.22. по московскому времени. Продолжительность затмения солнца составит 4 минуты 33 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

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