В сети появилось видео солнечного затмения
В сети появились фотографии и видео полного солнечного затмения. Его накануне, 2 июля, наблюдали жители Южной Америки. Прежде всего граждане Чили и Аргентины.
Луна полностью закрыла солнце на четыре минуты. В это время тысячи людей и операторов на земле наблюдали за происходящим.
Затмение длилось 4 минуты.Фото: REUTERS
Американские обсерватории позаботились о жителях других регионов Земли. Они вели онлайн-трансляцию природного явления и даже записали видео. По уверению астрологов, событие может повлиять на вашу жизнь.
- Солнечное затмение 2 июля открывает коридор затмений, который закроется лунным затмением 17 июля. События, происходящие в этот период, включая неделю до и неделю после затмений, во многом будут судьбоносными и скажутся на дальнейшей жизни людей, - рассказала "КП" барнаульский астролог Вера Топчеева.
Солнечное затмение 2 июля 2019: онлайн-трансляция.В эти минуты вы можете полюбоваться полным солнечным затмением. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине. Оттуда мы и ведём свою онлайн-трансляцию. Максимальная фаза солнечного затмения произойдёт в 22.22. по московскому времени. Продолжительность затмения солнца составит 4 минуты 33 секунды
ИСТОЧНИК KP.RU