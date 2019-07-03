Медики рассказали, от чего чаще всего умирают женщины в России

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-03T09:38:52+03:00

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В Минздраве рассказали, от чего чаще всего умирают женщины в России. Медики привели статистические данные, согласно которым, почти каждая четвертая представительница прекрасной половины человечества умирает от новообразований. Таких женщин 23,8%. Немного меньше, 22,9% умирают от болезней системы кровообращения.

Специалисты также рассказали “РГ”, что на третьем месте в списке распространенных причин смерти у женщин - внешние факторы. При этом, коэффициент смертности среди трудоспособного населения за 2017 год составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста. Этот показатель снизился на 6,9% по сравнению с 2016 голом. Более свежих сведений у ведомства нет.

Причем чаще всего трудоспособные женщины умирают в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области, а вот в Ингушетии, Дагестане и Чечне наоборот эти показатели минимальные по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU