Премьер Нидерландов сообщил, что обсуждал с Путиным крушение MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о разговоре с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. По его словам, во время диалога была поднята тема крушения малайзийского Boeing MH17.
"Я поговорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран мира, это до сих пор остается открытой раной. Таким образом, если у меня есть возможность обсудить это с президентом России, я сделаю это. Мы поговорили об этом и я продолжу делать это в таких случаях", - приводит слова премьер-министра портал NL Times.
Напомним, крушение малайзийского Боинга над Донбассом произошло 17 июля 2014 года. Совместная следственная группа (ССГ) недавно дала пресс-конференцию, на которой отчиталась о результатах своей работы. Минобороны РФ поставила под сомнение объективность выводов и с ними не согласилась.
Генпрокуратура Нидерландов опубликовала реконструкцию оружия, из которого был сбит MH17.Press presentation JIT MH17 29-09-2016
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»