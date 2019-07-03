Премьер Нидерландов сообщил, что обсуждал с Путиным крушение MH17

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-03T09:42:55+03:00

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о разговоре с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. По его словам, во время диалога была поднята тема крушения малайзийского Boeing MH17.

"Я поговорил с президентом Путиным о MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран мира, это до сих пор остается открытой раной. Таким образом, если у меня есть возможность обсудить это с президентом России, я сделаю это. Мы поговорили об этом и я продолжу делать это в таких случаях", - приводит слова премьер-министра портал NL Times.

Напомним, крушение малайзийского Боинга над Донбассом произошло 17 июля 2014 года. Совместная следственная группа (ССГ) недавно дала пресс-конференцию, на которой отчиталась о результатах своей работы. Минобороны РФ поставила под сомнение объективность выводов и с ними не согласилась.

Генпрокуратура Нидерландов опубликовала реконструкцию оружия, из которого был сбит MH17.Press presentation JIT MH17 29-09-2016

ИСТОЧНИК KP.RU