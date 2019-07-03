2019-07-03T10:04:12+03:00
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Пакистана, погибли двое

ЧП случилось в городе Лахора
Григорий ЛЕОРДА
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В аэропорту началась паника.В аэропорту началась паника.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Пакистанской провинции Пенджаб произошло ЧП. В международном аэропорту города Лахора неизвестный устроил стрельбу. Смертельно ранены два человека. Еще один пострадал и был доставлен в больницу.

Преступника обезвредили и задержали. Сейчас его допрашивают, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию штата. К аэропорту стянуты дополнительные подразделения полиции. Въезд автомобилей на территорию воздушной гавани закрыт.

Сайт kp.ru писал о стрельбе торговом центре города Сан-Бруно в Калифорнии. Там неизвестный ранил четырех человек, в том числе двух подростков. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой в критическом. Еще двое от госпитализации отказались. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что на месте был не один, а два стрелка и между ними случилась перестрелка. Чтобы найти злоумышленника полицейские перекрывали железнодорожные станции. Найти его по горячим следам не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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