Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь
Владимир Путин направил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.
"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве", - сказано в тексте телеграммы.
Белорусский праздник в этом году совпал с 75-летием освобождения страны-соседа от немецко-фашистских захватчиков. Российский лидер подчеркнул, что наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто встал на защиту отечества в Великой Отечественной войне.
"Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений", - добавил Путин.
Ранее сайт kp.ru писал о прибытии Путина в Минск на закрытие Европейских игр. Российского лидера на эту церемонию пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко
ИСТОЧНИК KP.RU