Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-03T10:21:53+03:00

Президент страны высказал уверенность в дальнейшем сотрудничестве во всех областях

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Владимир Путин направил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравление с Днём независимости. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве", - сказано в тексте телеграммы.

Белорусский праздник в этом году совпал с 75-летием освобождения страны-соседа от немецко-фашистских захватчиков. Российский лидер подчеркнул, что наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто встал на защиту отечества в Великой Отечественной войне.

"Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений", - добавил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о прибытии Путина в Минск на закрытие Европейских игр. Российского лидера на эту церемонию пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко

ИСТОЧНИК KP.RU