В России выросло число регионов с эпидемией ВИЧ

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-03T14:06:26+03:00

За три года цифра увеличилась более чем на 40%

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Роспотребнадзор назвал регионы с высокой распространенностью ВИЧ-инфекций. За последние три года их число выросло более чем на 40%. Теперь по всей стране их 13. Самый высокий показатель в Иркутской области. Там заражены 1,8% населения, это 1814 человек на 100 тысяч населения. Незначительно меньше заразившихся в Свердловской и Кемеровской областях.

По данным Роспотребнадзора, в 35 регионах доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%. При этом отмечается рост числа небольшим городов, где среднестатистический показатель превышен в 2-4 раза. В этом списке 30 городов. Среди них, как сообщает РБК, Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецк, Орск и другие.

Отметим, что такую статистику Роспотребнадзор собирает нечасто. В последний раз данные были озвучены в 2015 году. Тогда лишь в девяти регионах число местных жителей с ВИЧ-инфекцией превышало 1%.

Напомним, что Роспотребнадзор открывал горячую линию о профилактике ВИЧ и СПИДа. А данные о смертности от заболевания поражают. За 31 год от ВИЧ в стране умерли 320 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU