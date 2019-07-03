2019-07-03T11:15:02+03:00
Наука

Польские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумий

Команда ученных больше 20 лет вела раскопки у стен древнейшей гробницы в некрополе Сккаре
Мария ИГНАТЬЕВА
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Польские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумийПольские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Польши нашли на севере Египта у стен самой старой в мире пирамиды в некрополе в Саккаре десятки мумий. Нетипично, что захоронены большинство из них были прямо в песке. Находка пролежала там около двух тысяч лет.

- Большинство мумий, которые мы обнаружили, были очень скромными. Они были подвергнуты только основным процедурам бальзамирования, завернуты в бинты и помещены прямо в ямы, вырытые в песке, - рассказал изданию Science in Poland Камил О. Курашкевич, руководитель раскопок.

Он также уточнил, что большинство захоронений очень плохо сохранились. Однако разобрать какие-то делали на гробах и телах удалось. Причем эти детали оказались довольно странными, по словам ученых. Например, на одном гробу была заметна попытка нарисовать иероглиф, а на мумии было многоцветное ожерелье. На крышке другого голубым цветом был нарисован Анубис. При этом египетского бога принято изображать в черном цвете.

Напомним, что весной этого года археологи обнаружили в Египте мумию, которой не меньше четырех тысяч лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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