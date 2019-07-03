2019-07-03T11:12:56+03:00
В мире

Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив

Судно обеспечит участие сборной команды ВМФ РФ в международном конкурсе
Григорий ЛЕОРДА
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Судно будет в пути 20 суток.Судно будет в пути 20 суток.
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Черноморский флот направил спасательный буксир "Профессор Николай Муру" в Персидский залив. Судно вышло из Новороссийска. В пункте назначения корабль займется обеспечением сборной команды ВМФ России, которая примет участие в международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2019".

"Спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота совершает переход из Новороссийска в Персидский залив. Впервые в новейшей истории Черноморского флота судно обеспечения данного проекта совершает морской переход такой дальности", - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Путь буксира пройдет через шесть морей, четыре залива и три пролива, Суэцкий канал. В "дороге" экипаж пробудет 20 суток. Соревнования на территории Ирана начнутся в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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